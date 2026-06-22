The TVLine Scorecard: Which Shows Are Returning — And When? And Which Are Canceled?
"Is my favorite show renewed? Canceled? Coming back anytime soon?"
The TVLine Scorecard tracks the status of English-language scripted series throughout the year, including renewals, cancellations, final-season announcements, and return dates. Covering hundreds of shows across the major broadcast networks, select cable outlets, and leading streaming services, it combines TVLine's former Renewal Scorecard and "When Is My Show Back?" tracker into one easy-to-browse guide. New titles are added following their premieres.
Organized alphabetically and updated regularly, the Scorecard is designed to help you quickly find the latest information on the shows you care about most. (Need a specific show? Hit Command-F and enter the title.)
Looking for something to watch while you wait for your faves to return? Sign up for TVLine's free What to Watch newsletter, delivered to your inbox each morning.
|SHOW (# ▪ A ▪ B ▪ C)
|PLATFORM
|STATUS
|RETURN DATE
|3 Body Problem
|Netflix
|Renewed for Seasons 2 & 3 (final)
|2026
|56 Days
|Prime Video
|Pending
|—
|9-1-1
|ABC
|Renewed for Season 10
|Fall 2026
|9-1-1: Nashville
|ABC
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Abbott Elementary
|ABC
|Renewed for Season 6
|Fall 2026
|Adults
|Hulu
|Renewed for Season 2
|August 27
|The Agency
|Paramount+
|Pending
|—
|Ahsoka
|Disney+
|Renewed for Season 2
|2027
|Alien: Earth
|FX
|Renewed for Season 2
|TBD
|All American
|The CW
|Renewed for Season 8 (final)
|July 13
|American Classic
|MGM+
|Pending
|—
|American Dad!
|Fox
|Renewed for Seasons 21, 22 & 23
|2027
|American Horror Stories
|Hulu
|Pending
|—
|American Horror Story
|FX
|Renewed for Season 13
|Fall 2026
|Animal Control
|Fox
|Renewed for Season 5
|Fall 2026
|The Audacity
|AMC
|Renewed for Season 2
|2027
|Avatar: The Last Airbender
|Netflix
|Renewed for Seasons 2 & 3 (final)
|June 25
|Bad Monkey
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|Bad Sisters
|Apple TV
|Pending
|—
|Bad Thoughts
|Netflix
|Pending
|—
|Ballard
|Prime Video
|Renewed for Season 2
|TBD
|The Bear
|Hulu
|Renewed for Season 5 (final)
|June 25
|The Beauty
|FX
|Pending
|—
|Beauty in Black
|Netflix
|Renewed for Season 3 (final)
|TBD
|BEEF
|Netflix
|Pending
|—
|Best Medicine
|Fox
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Big Mistakes
|Netflix
|Renewed for Season 2
|TBD
|Black Mirror
|Netflix
|Renewed for Season 8
|TBD
|Bob's Burgers
|Fox
|Renewed for Seasons 17, 18 & 19
|2027
|The Boroughs
|Netflix
|Canceled
|—
|Boston Blue
|CBS
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Bridgerton
|Netflix
|Renewed for Seasons 5 & 6
|2027
|The Buccaneers
|Apple TV
|Renewed for Season 3
|TBD
|The 'Burbs
|Peacock
|Renewed for Season 2
|TBD
|Chad Powers
|Hulu
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|The Chair Company
|HBO
|Renewed for Season 2
|TBD
|Chicago Fire
|NBC
|Renewed for Season 15
|Fall 2026
|Chicago Med
|NBC
|Renewed for Season 12
|Fall 2026
|Chicago P.D.
|NBC
|Renewed for Season 14
|Fall 2026
|The Chicken Sisters
|Hallmark Channel
|Pending
|—
|Chief of War
|Apple TV
|Pending
|—
|The Chosen
|Prime Video
|Renewed for Season 6
|November 15
|CIA
|CBS
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Criminal Minds
|Paramount+
|Renewed for Season 20
|TBD
|Criminal Record
|Apple TV
|Pending
|—
|Cross
|Prime Video
|Renewed for Season 3
|TBD
|Crutch
|Paramount+
|Pending
|—
|SHOW (D ▪ E ▪ F ▪ G)
|Platform
|Status
|Return Date
|Daredevil: Born Again
|Disney+
|Renewed for Season 3
|TBD
|Dark Matter
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|August 28
|Dark Winds
|AMC
|Renewed for Season 5
|2027
|The Day of the Jackal
|Peacock
|Renewed for Season 2
|2027
|Deli Boys
|Hulu
|Pending
|—
|Dept. Q
|Netflix
|Renewed for Season 2
|TBD
|
Dexter: Resurrection
|Paramount+
|Renewed for Season 2
|TBD
|Diarra From Detroit
|Paramount+
|Renewed for Season 2
|July 29
|
The Diplomat
|Netflix
|Renewed for Season 4
|2026
|Doc
|Fox
|Renewed for Season 3
|Fall 2026
|Dune: Prophecy
|HBO
|Renewed for Season 2
|2026
|Dutton Ranch
|Paramount+
|Pending
|—
|Elsbeth
|CBS
|Renewed for Season 4
|Fall 2026
|Emily in Paris
|Netflix
|Renewed for Season 6 (final)
|TBD
|The Fall and Rise of Reggie Dinkins
|NBC
|Renewed for Season 2
|November 2026
|Fallout
|Prime Video
|Renewed for Season 3
|TBD
|Family Guy
|Fox
|Renewed for Seasons 25, 26 & 27
|2027
|Fargo
|FX
|Pending
|—
|FBI
|CBS
|Renewed for Season 9
|Fall 2026
|FEUD
|FX
|Pending
|—
|Finding Her Edge
|Netflix
|Renewed for Season 2
|TBD
|Fire Country
|CBS
|Renewed for Season 5
|Fall 2026
|For All Mankind
|Apple TV
|Renewed for Season 6 (final)
|TBD
|Forever
|Netflix
|Renewed for Season 2
|TBD
|Foundation
|Apple TV
|Renewed for Season 4
|TBD
|The Four Seasons
|Netflix
|Renewed for Season 3
|TBD
|Free Bert
|Netflix
|Renewed for Season 2
|TBD
|FROM
|MGM+
|Renewed for Season 5 (final)
|TBD
|The Gentlemen
|Netflix
|Renewed for Season 2
|2026
|Georgie & Mandy's First Marriage
|CBS
|Renewed for Season 3
|Fall 2026
|Ghosts
|CBS
|Renewed for Season 6
|2027
|The Gilded Age
|HBO
|Renewed for Season 4
|Fall 2026
|Ginny & Georgia
|Netflix
|Renewed for Season 4
|TBD
|Godfather of Harlem
|MGM+
|Pending
|—
|A Good Girl's Guide to Murder
|Netflix
|Renewed for Season 3 (final)
|2027
|Grey's Anatomy
|ABC
|Renewed for Season 23
|Fall 2026
|Grimsburg
|Fox
|Renewed for Season 3
|Fall 2026
|SHOW (H ▪ I ▪ J ▪ K)
|PLATFORM
|STATUS
|RETURN DATE
|Happy's Place
|NBC
|Renewed for Season 3
|Fall 2026
|High Potential
|ABC
|Renewed for Season 3
|2027
|Hijack
|Apple TV
|Pending
|—
|Hope Valley: 1874
|Hallmark+
|Renewed for Season 2
|2027
|House of the Dragon
|HBO
|Renewed for Season 4 (final)
|TBD
|The Hunting Wives
|Netflix
|Renewed for Season 2
|2026
|I Love LA
|HBO
|Renewed for Season 2
|TBD
|Industry
|HBO
|Renewed for Season 5 (final)
|TBD
|The Institute
|MGM+
|Renewed for Season 2
|TBD
|Interview With the Vampire
(aka The Vampire Lestat)
|AMC
|Pending
|—
|Invasion
|Apple TV
|Pending
|—
|It's Always Sunny in Philadelphia
|FXX
|Renewed for Season 18
|TBD
|It's Florida, Man
|HBO
|Renewed for Season 3
|TBD
|Jury Duty
|Prime Video
|Renewed for Season 3
|TBD
|A Knight of the Seven Kingdoms
|HBO
|Renewed for Season 2
|2027
|Krapopolis
|Fox
|Renewed for Seasons 4 & 5
|2027
|SHOW (L ▪ M)
|PLATFORM
|STATUS
|RETURN DATE
|Landman
|Paramount+
|Renewed for Season 3
|TBD
|The Last of Us
|HBO
|Renewed for Season 3
|TBD
|The Last Thing He Told Me
|Apple TV
|Pending
|—
|Law & Order
|NBC
|Renewed for Season 26
|Fall 2026
|Law & Order: SVU
|NBC
|Renewed for Season 28
|Fall 2026
|Leanne
|Netflix
|Renewed for Season 2
|2026
|The Librarians: The Next Chapter
|TNT
|Renewed for Season 2
|August 2
|The Lincoln Lawyer
|Netflix
|Renewed for Season 5 (final)
|TBD
|Lioness
|Paramount+
|Renewed for Season 3
|August 2
|Loot
|Apple TV
|Pending
|—
|The Lord of the Rings:
The Rings of Power
|Prime Video
|Renewed for Season 3
|November 11
|The Lowdown
|FX
|Renewed for Season 2
|TBD
|The Madison
|Paramount+
|Renewed for Seasons 2 & 3
|TBD
|Man on Fire
|Netflix
|Pending
|—
|A Man on the Inside
|Netflix
|Renewed for Season 3
|TBD
|Margo's Got Money Troubles
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|Marshals
|CBS
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Matlock
|CBS
|Renewed for Season 3
|2027
|Maximum Pleasure Guaranteed
|Apple TV
|Pending
|—
|Mayfair Witches
|AMC
|Renewed for Season 3
|TBD
|Memory of a Killer
|Fox
|Renewed for Season 2
|2027
|M.I.A.
|Peacock
|Pending
|—
|The Miniature Wife
|Peacock
|Pending
|—
|MobLand
|Paramount+
|Renewed for Season 2
|TBD
|Monarch: Legacy of Monsters
|Apple TV
|Pending
|—
|Monster
|Netflix
|Renewed for Season 4
|TBD
|The Morning Show
|Apple TV
|Renewed for Season 5
|TBD
|Mr. & Mrs. Smith
|Prime Video
|Renewed for Season 2
|TBD
|The Ms. Pat Show
|Paramount+
|Renewed for Season 6
|TBD
|Murderbot
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|Murder in a Small Town
|Fox
|Renewed for Season 3
|2027
|My Life With the Walter Boys
|Netflix
|Renewed for Seasons 3 & 4
|2026
|SHOW (N ▪ O ▪ P)
|PLATFORM
|STATUS
|RETURN DATE
|NCIS
|CBS
|Renewed for Season 24
|Fall 2026
|NCIS: Origins
|CBS
|Renewed for Season 3
|Fall 2026
|NCIS: Sydney
|CBS
|Renewed for Season 4
|2027
|Nemesis
|Netflix
|Pending
|—
|The Night Agent
|Netflix
|Renewed for Season 4 (final)
|TBD
|Nine Perfect Strangers
|Hulu
|Pending
|—
|Nobody Wants This
|Netflix
|Renewed for Season 3
|2026
|North of North
|Netflix
|Renewed for Season 2
|2026
|Not Suitable for Work
|Hulu
|Pending
|—
|Off Campus
|Prime Video
|Renewed for Season 2
|TBD
|One Piece
|Netflix
|Renewed for Season 3
|2027
|Only Murders in the Building
|Hulu
|Renewed for Season 6
|TBD
|The Orville
|Hulu
|Pending
|—
|Outer Banks
|Netflix
|Renewed for Season 5 (final)
|August 20
|Outlander: Blood of My Blood
|Starz
|Renewed for Season 2
|September 18
|Overcompensating
|Prime Video
|Renewed for Season 2
|TBD
|P-Valley
|Starz
|Renewed for Season 3
|TBD
|Pachinko
|Apple TV
|Pending
|—
|The Paper
|Peacock
|Renewed for Season 2
|September 2026
|Paradise
|Hulu
|Renewed for Season 3
|TBD
|Percy Jackson and the Olympians
|Disney+
|Renewed for Season 3
|2026
|The Pitt
|HBO Max
|Renewed for Season 3
|January 2027
|Platonic
|Apple TV
|Renewed for Season 3
|TBD
|Pluribus
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|Ponies
|Peacock
|Pending
|—
|Presumed Innocent
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|SHOW (Q ▪ R ▪ S)
|PLATFORM
|STATUS
|RETURN DATE
|The Rainmaker
|USA Network
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Ransom Canyon
|Netflix
|Renewed for Season 2
|July 23
|Reacher
|Prime Video
|Renewed for Seasons 4 & 5
|TBD
|Reasonable Doubt
|Hulu
|Renewed for Season 4
|TBD
|The Rehearsal
|HBO
|Pending
|—
|Revival
|Syfy
|Pending
|—
|R.J. Decker
|ABC
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Rooster
|HBO
|Renewed for Season 2
|2027
|Running Point
|Netflix
|Renewed for Season 3
|TBD
|Russian Doll
|Netflix
|Pending
|—
|The Santa Clauses
|Disney+
|Pending
|—
|Scarpetta
|Prime Video
|Renewed for Season 2
|TBD
|School Spirits
|Paramount+
|Renewed for Season 4
|TBD
|Scrubs
|ABC
|Renewed for Season 11
|Fall 2026
|Severance
|Apple TV
|Renewed for Season 3
|TBD
|Sheriff Country
|CBS
|Renewed for Season 2
|Fall 2026
|Shifting Gears
|ABC
|Renewed for Season 3
|2027
|Shōgun
|FX
|Renewed for Seasons 2 & 3
|TBD
|Shrinking
|Apple TV
|Renewed for Season 4
|TBD
|Silo
|Apple TV
|Renewed for Seasons 3 & 4 (final)
|July 3
|The Simpsons
|Fox
|Renewed for Seasons 38, 39 & 30
|Fall 2026
|Slow Horses
|Apple TV
|Renewed for Seasons 6 & 7
|TBD
|South Park
|Comedy Central
|Renewed for Season 29
|September 16
|Spider-Noir
|Prime Video
|Pending
|—
|Star City
|Apple TV
|Pending
|—
|Star Trek: Starfleet Academy
|Paramount+
|Renewed for Season 2 (final)
|TBD
|Star Trek: Strange New Worlds
|Paramount+
|Renewed for Seasons 4 & 5 (final)
|July 23
|St. Denis Medical
|NBC
|Renewed for Season 3
|November 2026
|Stick
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|The Studio
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|Sugar
|Apple TV
|Pending
|—
|Surface
|Apple TV
|Pending
|—
|Survival of the Thickest
|Netflix
|Renewed for Season 3 (final)
|July 2
|Sweet Magnolias
|Netflix
|Pending
|—
|SHOW (T ▪ U ▪ V)
|PLATFORM
|STATUS
|RETURN DATE
|Task
|HBO
|Renewed for Season 2
|TBD
|Ted
|Peacock
|Pending
|—
|Ted Lasso
|Apple TV
|Renewed for Season 4
|August 5
|The Terminal List
|Prime Video
|Renewed for Season 2
|October 21
|The Terminal List: Dark Wolf
|Prime Video
|Pending
|—
|The Testaments
|Hulu
|Renewed for Season 2
|TBD
|THEM
|Prime Video
|Pending
|—
|Tires
|Netflix
|Renewed for Season 3
|August 13
|Tracker
|CBS
|Renewed for Season 4
|Fall 2026
|True Detective
|HBO
|Renewed for Season 5
|TBD
|Trying
|Apple TV
|Renewed for Season 5
|July 8
|Tulsa King
|Paramount+
|Renewed for Season 4
|TBD
|Twisted Metal
|Peacock
|Renewed for Season 3
|TBD
|Universal Basic Guys
|Fox
|Renewed for Season 3
|Fall 2026
|Untamed
|Netflix
|Renewed for Season 2
|TBD
|Virgin River
|Netflix
|Renewed for Season 8
|TBD
|SHOW (W ▪ X ▪ Y ▪ Z)
|PLATFORM
|STATUS
|RETURN DATE
|The Walking Dead: Daryl Dixon
|AMC
|Renewed for Season 4 (final)
|TBD
|The Walking Dead: Dead City
|AMC
|Renewed for Season 3
|July 26
|The Watcher
|Netflix
|Renewed for Season 2
|TBD
|Wednesday
|Netflix
|Renewed for Season 3
|TBD
|When Calls the Heart
|Hallmark Channel
|Renewed for Season 14
|2027
|When Hope Calls
|Great American Family
|Renewed for Season 4
|TBD
|The White Lotus
|HBO
|Renewed for Season 4
|2027
|Widow's Bay
|Apple TV
|Renewed for Season 2
|TBD
|Will Trent
|ABC
|Renewed for Season 5
|2027
|The Witcher
|Netflix
|Renewed for Season 5 (final)
|2026
|Wonder Man
|Disney+
|Renewed for Season 2
|TBD
|XO, Kitty
|Netflix
|Pending
|—
|Yellowjackets
|Paramount+
|Renewed for Season 4 (final)
|TBD
|Young Sherlock
|Prime Video
|Renewed for Season 2
|TBD
|Your Friends & Neighbors
|Apple TV
|Renewed for Season 3
|TBD