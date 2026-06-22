The TVLine Scorecard: Which Shows Are Returning — And When? And Which Are Canceled?

By Ryan Schwartz
The TVLine Scorecard: Renewed, Canceled, And Returning TV Shows TVLine

"Is my favorite show renewed? Canceled? Coming back anytime soon?"

The TVLine Scorecard tracks the status of English-language scripted series throughout the year, including renewals, cancellations, final-season announcements, and return dates. Covering hundreds of shows across the major broadcast networks, select cable outlets, and leading streaming services, it combines TVLine's former Renewal Scorecard and "When Is My Show Back?" tracker into one easy-to-browse guide. New titles are added following their premieres.

Organized alphabetically and updated regularly, the Scorecard is designed to help you quickly find the latest information on the shows you care about most. (Need a specific show? Hit Command-F and enter the title.)

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SHOW (# ▪ A ▪ B ▪ C) PLATFORM STATUS RETURN DATE
3 Body Problem Netflix Renewed for Seasons 2 & 3 (final) 2026
56 Days Prime Video Pending
9-1-1 ABC Renewed for Season 10 Fall 2026
9-1-1: Nashville ABC Renewed for Season 2 Fall 2026
Abbott Elementary ABC Renewed for Season 6 Fall 2026
Adults Hulu Renewed for Season 2 August 27
The Agency Paramount+ Pending
Ahsoka Disney+ Renewed for Season 2 2027
Alien: Earth FX Renewed for Season 2 TBD
All American The CW Renewed for Season 8 (final) July 13
American Classic MGM+ Pending
American Dad! Fox Renewed for Seasons 21, 22 & 23 2027
American Horror Stories Hulu Pending
American Horror Story FX Renewed for Season 13 Fall 2026
Animal Control Fox Renewed for Season 5 Fall 2026
The Audacity AMC Renewed for Season 2 2027
Avatar: The Last Airbender Netflix Renewed for Seasons 2 & 3 (final) June 25
Bad Monkey Apple TV Renewed for Season 2 TBD
Bad Sisters Apple TV Pending
Bad Thoughts Netflix Pending
Ballard Prime Video Renewed for Season 2 TBD
The Bear Hulu Renewed for Season 5 (final) June 25
The Beauty FX Pending
Beauty in Black Netflix Renewed for Season 3 (final) TBD
BEEF Netflix Pending
Best Medicine Fox Renewed for Season 2 Fall 2026
Big Mistakes Netflix Renewed for Season 2 TBD
Black Mirror Netflix Renewed for Season 8 TBD
Bob's Burgers Fox Renewed for Seasons 17, 18 & 19 2027
The Boroughs Netflix Canceled
Boston Blue CBS Renewed for Season 2 Fall 2026
Bridgerton Netflix Renewed for Seasons 5 & 6 2027
The Buccaneers Apple TV Renewed for Season 3 TBD
The 'Burbs Peacock Renewed for Season 2 TBD
Chad Powers Hulu Renewed for Season 2 Fall 2026
The Chair Company HBO Renewed for Season 2 TBD
Chicago Fire NBC Renewed for Season 15 Fall 2026
Chicago Med NBC Renewed for Season 12 Fall 2026
Chicago P.D. NBC Renewed for Season 14 Fall 2026
The Chicken Sisters Hallmark Channel Pending
Chief of War Apple TV Pending
The Chosen Prime Video Renewed for Season 6 November 15
CIA CBS Renewed for Season 2 Fall 2026
Criminal Minds Paramount+ Renewed for Season 20 TBD
Criminal Record Apple TV Pending
Cross Prime Video Renewed for Season 3 TBD
Crutch Paramount+ Pending
SHOW (D ▪ E ▪ F ▪ G) Platform Status Return Date
Daredevil: Born Again Disney+ Renewed for Season 3 TBD
Dark Matter Apple TV Renewed for Season 2 August 28
Dark Winds AMC Renewed for Season 5 2027
The Day of the Jackal Peacock Renewed for Season 2 2027
Deli Boys Hulu Pending
Dept. Q Netflix Renewed for Season 2 TBD
Dexter: Resurrection
 Paramount+ Renewed for Season 2 TBD
Diarra From Detroit Paramount+ Renewed for Season 2 July 29
The Diplomat
 Netflix Renewed for Season 4 2026
Doc Fox Renewed for Season 3 Fall 2026
Dune: Prophecy HBO Renewed for Season 2 2026
Dutton Ranch Paramount+ Pending
Elsbeth CBS Renewed for Season 4 Fall 2026
Emily in Paris Netflix Renewed for Season 6 (final) TBD
The Fall and Rise of Reggie Dinkins NBC Renewed for Season 2 November 2026
Fallout Prime Video Renewed for Season 3 TBD
Family Guy Fox Renewed for Seasons 25, 26 & 27 2027
Fargo FX Pending
FBI CBS Renewed for Season 9 Fall 2026
FEUD FX Pending
Finding Her Edge Netflix Renewed for Season 2 TBD
Fire Country CBS Renewed for Season 5 Fall 2026
For All Mankind Apple TV Renewed for Season 6 (final) TBD
Forever Netflix Renewed for Season 2 TBD
Foundation Apple TV Renewed for Season 4 TBD
The Four Seasons Netflix Renewed for Season 3 TBD
Free Bert Netflix Renewed for Season 2 TBD
FROM MGM+ Renewed for Season 5 (final) TBD
The Gentlemen Netflix Renewed for Season 2 2026
Georgie & Mandy's First Marriage CBS Renewed for Season 3 Fall 2026
Ghosts CBS Renewed for Season 6 2027
The Gilded Age HBO Renewed for Season 4 Fall 2026
Ginny & Georgia Netflix Renewed for Season 4 TBD
Godfather of Harlem MGM+ Pending
A Good Girl's Guide to Murder Netflix Renewed for Season 3 (final) 2027
Grey's Anatomy ABC Renewed for Season 23 Fall 2026
Grimsburg Fox Renewed for Season 3 Fall 2026
SHOW (H ▪ I ▪ J ▪ K) PLATFORM STATUS RETURN DATE
Happy's Place NBC Renewed for Season 3 Fall 2026
High Potential ABC Renewed for Season 3 2027
Hijack Apple TV Pending
Hope Valley: 1874 Hallmark+ Renewed for Season 2 2027
House of the Dragon HBO Renewed for Season 4 (final) TBD
The Hunting Wives Netflix Renewed for Season 2 2026
I Love LA HBO Renewed for Season 2 TBD
Industry HBO Renewed for Season 5 (final) TBD
The Institute MGM+ Renewed for Season 2 TBD
Interview With the Vampire 
(aka The Vampire Lestat)		 AMC Pending
Invasion Apple TV Pending
It's Always Sunny in Philadelphia FXX Renewed for Season 18 TBD
It's Florida, Man HBO Renewed for Season 3 TBD
Jury Duty Prime Video Renewed for Season 3 TBD
A Knight of the Seven Kingdoms HBO Renewed for Season 2 2027
Krapopolis Fox Renewed for Seasons 4 & 5 2027
SHOW (L ▪ M) PLATFORM STATUS RETURN DATE
Landman Paramount+ Renewed for Season 3 TBD
The Last of Us HBO Renewed for Season 3 TBD
The Last Thing He Told Me Apple TV Pending
Law & Order NBC Renewed for Season 26 Fall 2026
Law & Order: SVU NBC Renewed for Season 28 Fall 2026
Leanne Netflix Renewed for Season 2 2026
The Librarians: The Next Chapter TNT Renewed for Season 2 August 2
The Lincoln Lawyer Netflix Renewed for Season 5 (final) TBD
Lioness Paramount+ Renewed for Season 3 August 2
Loot Apple TV Pending
The Lord of the Rings: 
The Rings of Power		 Prime Video Renewed for Season 3 November 11
The Lowdown FX Renewed for Season 2 TBD
The Madison Paramount+ Renewed for Seasons 2 & 3 TBD
Man on Fire Netflix Pending
A Man on the Inside Netflix Renewed for Season 3 TBD
Margo's Got Money Troubles Apple TV Renewed for Season 2 TBD
Marshals CBS Renewed for Season 2 Fall 2026
Matlock CBS Renewed for Season 3 2027
Maximum Pleasure Guaranteed Apple TV Pending
Mayfair Witches AMC Renewed for Season 3 TBD
Memory of a Killer Fox Renewed for Season 2 2027
M.I.A. Peacock Pending
The Miniature Wife Peacock Pending
MobLand Paramount+ Renewed for Season 2 TBD
Monarch: Legacy of Monsters Apple TV Pending
Monster Netflix Renewed for Season 4 TBD
The Morning Show Apple TV Renewed for Season 5 TBD
Mr. & Mrs. Smith Prime Video Renewed for Season 2 TBD
The Ms. Pat Show Paramount+ Renewed for Season 6 TBD
Murderbot Apple TV Renewed for Season 2 TBD
Murder in a Small Town Fox Renewed for Season 3 2027
My Life With the Walter Boys Netflix Renewed for Seasons 3 & 4 2026
SHOW (N ▪ O ▪ P) PLATFORM STATUS RETURN DATE
NCIS CBS Renewed for Season 24 Fall 2026
NCIS: Origins CBS Renewed for Season 3 Fall 2026
NCIS: Sydney CBS Renewed for Season 4 2027
Nemesis Netflix Pending
The Night Agent Netflix Renewed for Season 4 (final) TBD
Nine Perfect Strangers Hulu Pending
Nobody Wants This Netflix Renewed for Season 3 2026
North of North Netflix Renewed for Season 2 2026
Not Suitable for Work Hulu Pending
Off Campus Prime Video Renewed for Season 2 TBD
One Piece Netflix Renewed for Season 3 2027
Only Murders in the Building Hulu Renewed for Season 6 TBD
The Orville Hulu Pending
Outer Banks Netflix Renewed for Season 5 (final) August 20
Outlander: Blood of My Blood Starz Renewed for Season 2 September 18
Overcompensating Prime Video Renewed for Season 2 TBD
P-Valley Starz Renewed for Season 3 TBD
Pachinko Apple TV Pending
The Paper Peacock Renewed for Season 2 September 2026
Paradise Hulu Renewed for Season 3 TBD
Percy Jackson and the Olympians Disney+ Renewed for Season 3 2026
The Pitt HBO Max Renewed for Season 3 January 2027
Platonic Apple TV Renewed for Season 3 TBD
Pluribus Apple TV Renewed for Season 2 TBD
Ponies Peacock Pending
Presumed Innocent Apple TV Renewed for Season 2 TBD
SHOW (Q ▪ R ▪ S) PLATFORM STATUS RETURN DATE
The Rainmaker USA Network Renewed for Season 2 Fall 2026
Ransom Canyon Netflix Renewed for Season 2 July 23
Reacher Prime Video Renewed for Seasons 4 & 5 TBD
Reasonable Doubt Hulu Renewed for Season 4 TBD
The Rehearsal HBO Pending
Revival Syfy Pending
R.J. Decker ABC Renewed for Season 2 Fall 2026
Rooster HBO Renewed for Season 2 2027
Running Point Netflix Renewed for Season 3 TBD
Russian Doll Netflix Pending
The Santa Clauses Disney+ Pending
Scarpetta Prime Video Renewed for Season 2 TBD
School Spirits Paramount+ Renewed for Season 4 TBD
Scrubs ABC Renewed for Season 11 Fall 2026
Severance Apple TV Renewed for Season 3 TBD
Sheriff Country CBS Renewed for Season 2 Fall 2026
Shifting Gears ABC Renewed for Season 3 2027
Shōgun FX Renewed for Seasons 2 & 3 TBD
Shrinking Apple TV Renewed for Season 4 TBD
Silo Apple TV Renewed for Seasons 3 & 4 (final) July 3
The Simpsons Fox Renewed for Seasons 38, 39 & 30 Fall 2026
Slow Horses Apple TV Renewed for Seasons 6 & 7 TBD
South Park Comedy Central Renewed for Season 29 September 16
Spider-Noir Prime Video Pending
Star City Apple TV Pending
Star Trek: Starfleet Academy Paramount+ Renewed for Season 2 (final) TBD
Star Trek: Strange New Worlds Paramount+ Renewed for Seasons 4 & 5 (final) July 23
St. Denis Medical NBC Renewed for Season 3 November 2026
Stick Apple TV Renewed for Season 2 TBD
The Studio Apple TV Renewed for Season 2 TBD
Sugar Apple TV Pending
Surface Apple TV Pending
Survival of the Thickest Netflix Renewed for Season 3 (final) July 2
Sweet Magnolias Netflix Pending
SHOW (T ▪ U ▪ V) PLATFORM STATUS RETURN DATE
Task HBO Renewed for Season 2 TBD
Ted Peacock Pending
Ted Lasso Apple TV Renewed for Season 4 August 5
The Terminal List Prime Video Renewed for Season 2 October 21
The Terminal List: Dark Wolf Prime Video Pending
The Testaments Hulu Renewed for Season 2 TBD
THEM Prime Video Pending
Tires Netflix Renewed for Season 3 August 13
Tracker CBS Renewed for Season 4 Fall 2026
True Detective HBO Renewed for Season 5 TBD
Trying Apple TV Renewed for Season 5 July 8
Tulsa King Paramount+ Renewed for Season 4 TBD
Twisted Metal Peacock Renewed for Season 3 TBD
Universal Basic Guys Fox Renewed for Season 3 Fall 2026
Untamed Netflix Renewed for Season 2 TBD
Virgin River Netflix Renewed for Season 8 TBD
SHOW (W ▪ X ▪ Y ▪ Z) PLATFORM STATUS RETURN DATE
The Walking Dead: Daryl Dixon AMC Renewed for Season 4 (final) TBD
The Walking Dead: Dead City AMC Renewed for Season 3 July 26
The Watcher Netflix Renewed for Season 2 TBD
Wednesday Netflix Renewed for Season 3 TBD
When Calls the Heart Hallmark Channel Renewed for Season 14 2027
When Hope Calls Great American Family Renewed for Season 4 TBD
The White Lotus HBO Renewed for Season 4 2027
Widow's Bay Apple TV Renewed for Season 2 TBD
Will Trent ABC Renewed for Season 5 2027
The Witcher Netflix Renewed for Season 5 (final) 2026
Wonder Man Disney+ Renewed for Season 2 TBD
XO, Kitty Netflix Pending
Yellowjackets Paramount+ Renewed for Season 4 (final) TBD
Young Sherlock Prime Video Renewed for Season 2 TBD
Your Friends & Neighbors Apple TV Renewed for Season 3 TBD

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