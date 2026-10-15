What To Watch This Holiday Season: Every New Christmas Movie Premiere Across Hallmark, Netflix, And Beyond

Making a list and checking it twice? TVLine is here to help you keep track of every new Christmas movie premiering this holiday season.

We've already assembled individual guides to the 2026 holiday movie lineups on Great American Family, Hallmark Channel, Lifetime, Netflix, and UPtv, which collectively account for the lion's share of new Christmas originals each year.

But for those looking to keep track of everything in one place, we've compiled a comprehensive, chronological schedule of new holiday movies premiering across broadcast, cable, and streaming from October through December, complete with premiere dates, networks, and air times (all Eastern).

Looking for plot details and cast intel? You'll find both in our individual guides linked above.

Consider this a special holiday edition of TVLine's What to Watch column, designed to help you plan your viewing throughout the most wonderful time of the year. We'll continue updating this guide as additional titles are announced, with newly added titles appearing in bold until the following update.

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