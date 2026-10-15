What To Watch This Holiday Season: Every New Christmas Movie Premiere Across Hallmark, Netflix, And Beyond
Making a list and checking it twice? TVLine is here to help you keep track of every new Christmas movie premiering this holiday season.
We've already assembled individual guides to the 2026 holiday movie lineups on Great American Family, Hallmark Channel, Lifetime, Netflix, and UPtv, which collectively account for the lion's share of new Christmas originals each year.
But for those looking to keep track of everything in one place, we've compiled a comprehensive, chronological schedule of new holiday movies premiering across broadcast, cable, and streaming from October through December, complete with premiere dates, networks, and air times (all Eastern).
Looking for plot details and cast intel? You'll find both in our individual guides linked above.
Consider this a special holiday edition of TVLine's What to Watch column, designed to help you plan your viewing throughout the most wonderful time of the year. We'll continue updating this guide as additional titles are announced, with newly added titles appearing in bold until the following update.
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Week of October 4
- Saturday, October 10 — "A Second Chance Christmas" — Great American Family, 8 p.m.
Week of October 11
- Friday, October 16 — "'Tis the Season for Setups" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, October 17 — "Silver Bells at Christmas" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, October 17 — "Holiday Touchdown: A Bears Love Story" — Hallmark Channel, 8 p.m.
Week of October 18
- Sunday, October 18 — "Mr. & Mrs. Christmas" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Friday, October 23 — "Winter Wonderlanes" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, October 24 — "A Christmas Prayer Tradition" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, October 24 — "Forgotten Holiday" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Sunday, October 25 — "What If Christmas" — Hallmark Channel, 8 p.m.
Week of October 25
- Friday, October 30 — "Who's Coming for Christmas?" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, October 31 — "A Very Arctic Christmas" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, October 31 — "Adopting St. Nick" — Hallmark Channel, 8 p.m.
Week of November 1
- Sunday, November 1 — "A Danish Christmas" — Hallmark Channel, 8 p.m
- Monday, November 2 — "The Holiday Spark" — Roku
- Wednesday, November 4 — "A Dog's Perfect Christmas" — Netflix
- Thursday, November 5 — "Snowbody Like You" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, November 6 — "Chocolate for Christmas" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, November 6 — "Merry Memories" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, November 7 — "Karen Kingsbury's The Christmas Ring" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, November 7 — "Holiday Unplugged" — Hallmark Channel, 8 p.m.
Week of November 8
- Sunday, November 8 — "An Ozark Mountain Christmas" — Great American Family, 8 p.m.
- Sunday, November 8 — "A Season of Promises" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Wednesday, November 11 — "Tyler Perry's The Gospel of Christmas" — Netflix
- Thursday, November 12 — "A Royal Stables Christmas" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, November 13 — "My Christmas Cowboy" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, November 14 — "The Christmas Yes List" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, November 14 — "The Nights Before Christmas" — Hallmark Channel, 8 p.m.
Week of November 15
- Sunday, November 15 — "Christmas at Moose Lake" — Great American Family, 8 p.m.
- Sunday, November 15 — "Mistletoe and Mimosas" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Wednesday, November 18 — "Guarding Stars" — Netflix
- Thursday, November 19 — "Christmas En Pointe" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, November 20 — "Our Holiday Playbook" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, November 21 — "Three Generations, One Christmas" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, November 21 — "Christmas in Blue Dog Valley" — Hallmark Channel, 8 p.m.
Week of November 22
- Sunday, November 22 — "Letters This Christmas" — Great American Family, 8 p.m.
- Sunday, November 22 — "Double Booked for the Holidays" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Monday, November 23 — "Clashing Through the Snow" — Prime Video
- Thursday, November 26 — "Christmas Delivered" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Friday, November 27 — "The Christmas Eve Feast" — Hallmark Channel, 6 p.m.
- Friday, November 27 — "A Sweet Christmas Anniversary" — Great American Family, 8 p.m.
- Friday, November 27 — "Return to Santa" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, November 28 — "The Most Wonderful Secret" — Hallmark Channel, 6 p.m.
- Saturday, November 28 — "A Christmas Rescue" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, November 28 — "Christmas Everyday: Married and Bright" — Lifetime, 8 p.m.
- Saturday, November 28 — "Holiday Ever After: A Disney World Wish Come True" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, November 28 — "A Christmas Showdown 2" — OWN, 9 p.m.
- Saturday, November 28 — "Checking Inn for Christmas" — Lifetime, 10 p.m.
Week of November 29
- Sunday, November 29 — "Eight Nights for Love" — Hallmark Channel, 6 p.m.
- Sunday, November 29 — "The Greatest Christmas Gift" — Great American Family, 8 p.m.
- Sunday, November 29 — "Miles to Christmas" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Sunday, November 29 — "A Firefighter's Christmas Calendar" — Lifetime, 8 p.m.
- Wednesday, December 2 — "In a Holidaze" — Netflix
- Thursday, December 3 — "The Christmas Gift Guide" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, December 4 — "Christmas in the Ballroom" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, December 4 — "The Snowflake Effect" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Friday, December 4 — "A Memorable Christmas" — AspireTV, 9 p.m.
- Saturday, December 5 — "The Christmas Ornament Library" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, December 5 — "A Grand Biltmore Christmas" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, December 5 — "Christmas from the Heart" — Lifetime, 8 p.m.
- Saturday, December 5 — "Tapping into Christmas" — OWN, 9 p.m.
- Saturday, December 5 — "The Toymaker's Christmas Romance" — Lifetime, 10 p.m.
Week of December 6
- Sunday, December 6 — "Christmas by the Spoonful" — Great American Family, 8 p.m.
- Sunday, December 6 — "An Angel in My Stocking" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Sunday, December 6 — "Mending Hearts for Christmas" — Lifetime, 8 p.m.
- Thursday, December 10 — "A Christmas Cookie Caper: A Puzzle Time Mystery" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, December 11 — "Christmas in Canterbury" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, December 12 — "Making Christmas Bright" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, December 12 — "Snow Globe Town" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, December 12 — "Mistletoe in Mexico" — Lifetime, 8 p.m.
- Saturday, December 12 — "An Inseparable Christmas" — Lifetime, 10 p.m.
Week of December 13
- Sunday, December 13 — "A Very Evergreen Christmas" — Great American Family, 8 p.m.
- Sunday, December 13 — "Noelle Nomads" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Sunday, December 13 — "A Second Chance Christmas Letter" — Lifetime, 8 p.m.
- Thursday, December 17 — "The Christmas Treehouse" — UPtv, 8 p.m.
- Friday, December 18 — "Hearts All Aglow" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, December 19 — "Christmas Wrapped in Love" — Great American Family, 8 p.m.
- Saturday, December 19 — "Barking All the Way" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Saturday, December 19 — "Love on the Christmas List" — Lifetime, 8 p.m.
Week of December 20
- Sunday, December 20 — "Save the Date for Christmas" — Hallmark Channel, 8 p.m.
- Sunday, December 20 — "Christmas at Mistletoe Hall" — Lifetime, 8 p.m.
Looking for more information about these movies? You'll find official plot synopses, cast details, and photos in TVLine's individual 2026 Christmas movie guides, linked in the introduction above.
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